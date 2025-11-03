Konya’da dehşet | 72 yaşındaki adamı vurdu: Kan donduran ’Çocuğumu öldürdü’ iddası!

Dehşete düşüren olay, Karapınar ilçesinde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki Hikmet Guzey, sabah namazını kılmak üzere bisikletiyle evinden çıktı. Guzey, Reşadiye Mahallesi'ne geldiğinde karşısına çıkan Gökhan Tunç tarafından tabancayla vuruldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Guzey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hikmet Guzey'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
OĞLUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli Gökhan Tunç'un, geçtiğimiz mayıs ayı başında trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki oğlu İsmet Tunç'un ölümünden Hikmet Guzey'i sorumlu tuttuğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Gökhan Tunç, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa süre içinde yakalandı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.