Konya’da dehşet | 72 yaşındaki adamı vurdu: Kan donduran ’Çocuğumu öldürdü’ iddası!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Guzey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hikmet Guzey'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.