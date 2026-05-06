Konya’da dev silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama!

11 GÖZALTI

13 ev, 3 iş yeri ve 18 araca Özel Harekat ekibi eşliğinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 51 adet AK-47 benzeri yerli üretim makineli tüfek, 1 Uzi marka otomatik tabanca, 34 tabanca, 2 av tüfeği, 41 fişek ve 10 tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

