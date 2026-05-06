Haberler Yaşam Haberleri Konya'da dev silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 10:50

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirileni iki dev operasyonda, 101 ruhsatsız tabancanın yanı sıra 51 adet yerli üretim makineli tüfek ve otomatik silahların yakalandığı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

DHA Yaşam
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Beyşehir'de düzenlenen ilk operasyonda 101 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

11 GÖZALTI

13 ev, 3 iş yeri ve 18 araca Özel Harekat ekibi eşliğinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 51 adet AK-47 benzeri yerli üretim makineli tüfek, 1 Uzi marka otomatik tabanca, 34 tabanca, 2 av tüfeği, 41 fişek ve 10 tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
