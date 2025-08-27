Konya’da dev uyuşturucu operasyonu: 739 bin hap ve 141 kilo bonzai ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

DEV MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda toplam 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddenin yaklaşık 420 kilo bonzai üretimine yetecek miktarda olduğu belirlendi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin, "Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.