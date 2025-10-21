Konya’da esrarengiz kayıp: Karavanda yaşayan yaşlı adamdan haber alınamıyor!

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Yeni Mahalle, Öğretmenevi karşısındaki göl kıyısında bulunan çekme karavanda yaşayan 65 yaşlarındaki A.Ç.'den günlerdir haber alamadıklarını ve telefonlarından da kendisine ulaşılamadıklarını belirten şahsı tanıyanların sağlık durumundan endişelenip ihbarda bulunması üzerine ekipler alarm durumuna geçti.