Konya’da esrarengiz ölüm: Cezaevinden izinli çıktı, evinde ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 28.03.2026 13:20

Konya Seydişehir ilçesinde cezaevinden izinli çıkan 41 yaşındaki Oktay Deniz, Hacıseyitali Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. 2 gündür kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, Deniz’in cansız bedenine ulaştı.

Olay, Hacıseyitali Mahallesi 153093 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın dördüncü katında bulunan dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay Deniz (41) geçtiğimiz Çarşamba günü cezaevinden izinli çıktı.

İHBAR ÜZERİNE ADRESE GİDEN POLİS KORKUNÇ GERÇEK İLE KARŞILAŞTI

Evde kalmaya başlayan Oktay Deniz'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri itfaiyenin yardımıyla eve girerken, yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Deniz'in cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından cenaze aracına taşınarak otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

