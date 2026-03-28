Konya’da esrarengiz ölüm: Cezaevinden izinli çıktı, evinde ölü bulundu!

Olay, Hacıseyitali Mahallesi 153093 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın dördüncü katında bulunan dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay Deniz (41) geçtiğimiz Çarşamba günü cezaevinden izinli çıktı.
İHBAR ÜZERİNE ADRESE GİDEN POLİS KORKUNÇ GERÇEK İLE KARŞILAŞTI
Evde kalmaya başlayan Oktay Deniz'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri itfaiyenin yardımıyla eve girerken, yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği tespit edildi.