Konya’da evlat dehşeti! Anne ve babasını bıçaklayarak katletti

Giriş Tarihi: 16.05.2026 14:57

Konya’da 22 yaşındaki Cihan Dinçer, babası Gökhan (57) ve annesi Nazife Çiğdem Dinçer’i (56) bıçaklayarak katletti. Olay sonrası kendisini ihbar ettiği öğrenilen katil zanlısı evlat olay yerinde gözaltına alındı.

Olay öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Büyükada Sokakta bulunan 3 katli bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Cihan Dinçer, anne ve babasını bıçakla yaraladığını belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler yapılan kontroller sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirlenen Gökhan ve Nazife Çiğdem Dinçer çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kendisinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenilen katil zanlısı Cihan Dinçer, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

