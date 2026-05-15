Konya’da feci kaza! Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Konya'daki kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 42 NB 696 plakalı Audi marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gülistan Şahin'e (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin yere savrulurken, N.B. olay yerinden kaçtı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Gülistan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan N.B.'nin, Beyaz Karanfil Sokak üzerinde otomobilini bırakarak yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



