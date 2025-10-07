Konya’da feci kaza! Tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrullah Yanar yönetimindeki 07 AAR 045 plakalı kapalı kasa kamyonet ile K.G. idaresindeki 68 MZET 003 plakalı tır, yağışlı havada Akçabelen Mahallesi kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan tır sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan K.E. ise ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan tır sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazada hayatını kaybeden kamyonet sürücüsünün cansız bedeni ise Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.