Konya'da feci kaza: Yolcu otobüsü TIR'a ok gibi saplandı! 1 ölü, 8 yaralı
Giriş Tarihi: 14.05.2026 10:35

Konya'da feci kaza: Yolcu otobüsü TIR'a ok gibi saplandı! 1 ölü, 8 yaralı

Konya'da TIR'a arkadan çarpan otobüsün şoförü Bereket Bolat (42) hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada 8 yolcu yaralandı.

DHA Yaşam
Kaza, saat 05.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bereket Bolat yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve Selçuk Üniversitesi'ne ait istinat duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Otobüs şoförü Bereket Bolat olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste bulunan yolculardan Serkan Medeni (32), Huriye Yeni (21), Hülya Elitok (49), Serkan Pekmez (35), Sıla Nur Dağı (21), Murathan Akdaş (26), Hüsne Irgat (44) ve Güler Uluğtekin (23) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

