Konya’da feci kaza: Yolcu otobüsü TIR’a ok gibi saplandı! 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bereket Bolat yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve Selçuk Üniversitesi'ne ait istinat duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.