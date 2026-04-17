Konya’da husumetliler arasında silah kavga: 2 yaralı

Olay, merkez Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi Bulgur İmam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden kavga gerekçesiyle aralarında husumet bulunan G.Ç., K.Ç. ve H.Ç. cadde üzerinde tekrar tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle H.Ç. silahla ateş etti. Olayda G.Ç. ve K.Ç. ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli H.Ç. ise Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.