Konya'da iki katlı evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 15.03.2026 18:37 Son Güncelleme: 15.03.2026 18:41

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangında 60 yaşındaki Sedef Sarıtaş hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOLGA YANIK
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri evde bulunan Sedef Sarıtaş (60) ile eşi A.S.'ye müdahale etti.

Sağlık ekipleri, Sedef Sarıtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.S. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Sedef Sarıtaş'ın cenazesi ise otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, baca kaynaklı çıkan yangının çiftin kaldığı kattaki yatak ve yorganı tutuşturduğu, evin kısa sürede yoğun dumanla kaplandığı ve çiftin uykudayken dumana maruz kaldığı tespit edildi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz