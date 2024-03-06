Konya’da ikinci ‘Tosuncuk’ vakası

Çiftlikbank sistemine benzer bir dolandırıcılık vakası da Konya'da yaşandı. Bir zincir marketteki işinden 5 ay önce ayrılan Halil İbrahim Akyavaş, çevresine, 'Toptan gıda işi yapacağım. Çok iyi para var' diyerek para istedi. 25 kişiden 7 milyon lira topladı. Kendisini arayan ve kâr payı isteyen mağdurlara, "Yarına alacaksınız" dedikten sonra telefonlara çıkmaz oldu.Mağdurlar, soluğu emniyette alarak şikâyetçi oldu. Baskın düzenleyen polis, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Adliye'ye sevk edilen Akyavaş, tutuklandı.