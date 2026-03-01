Kaza, saat 16.00 sıralarında Konya Adana karayolu üzeri İlçeye bağlı Hortu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(27) idaresindeki 27 AJR 348 plakalı iplik yüklü tır, kontrolden çıkarak önce orta refüje çarptı, daha sonra devrildi.

Konya'da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.