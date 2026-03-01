Haberler Yaşam Haberleri Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İHA
Kaza, saat 16.00 sıralarında Konya Adana karayolu üzeri İlçeye bağlı Hortu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(27) idaresindeki 27 AJR 348 plakalı iplik yüklü tır, kontrolden çıkarak önce orta refüje çarptı, daha sonra devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

