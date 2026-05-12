Konya’da işçilerin çalıştığı alanda göçük meydana geldi: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 12.05.2026 19:54

Konya'da elektrik dağıtım firması MEDAŞ işçilerinin çalıştığı alanda zemin çökmesi meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçileri göçükten çıkartırken, işçiler sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA
Olay, Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) çalışanı işçiler altyapı yenileme çalışması sırasında kazı yaparken zemin çöktü.

İşçilerden kardeş olan Celal A. ve Cebrail A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçileri göçükten çıkartırken, işçiler sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

