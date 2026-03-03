Haberler Yaşam Haberleri Konya'da kafede çıkan kavgada öldürülmüştü: Mustafa Bahri’nin kafede öldürüldüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı
Konya’nın Karapınar ilçesinde 19 Ocak’ta bir kafede çıkan kavgada olayla hiç ilgisi bulunmayan 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz’ün vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Fahrettin Karaca ve kardeşi Kazım Karaca’nın kafede oyun oynadıktan sonra babaları Seyhat Karaca ile birlikte işyerinden ayrıldıkları sırada kafe personeli Mevlüt Zengin’e saldırdıkları, kafe dışına çıktıklarında ise saldırmaya devam ettikleri anlar yer aldı. Ayrıca Seyhat Karaca’nın belinden çıkardığı tabancayı çevredekilerin almaya çalışmasıyla Karaca’nın rastgele ateş ettiği ve Mustafa Bahri’yi başından vurduğu, ardından silahı alan Fahrettin’in kafedeki bir kişiye hedef alarak peş peşe ateş etmeye devam etmesi kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz 19 Ocak gecesi ilçeye bağlı Konya Caddesinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, Fahrettin Karaca (22) ve kardeşi Kazım (21) 2 yıl önce kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kafe çalışanı Mevlüt Zengin (22) ile kavga etmiş, daha sonra olay yerine silahla gelen babaları Seyhat Karaca (48) olaya dahil olmuş, çıkar kargaşada tarafları ayırmak isteyen müşteri Mustafa Bahri Cingöz başından vurularak hayatını kaybetmiş, Sinan Gümüşsoy (29) ise kafasını sıyıran mermi nedeniyle yaralanmıştı. Gözaltına alınan baba ve iki oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kafede yaşanan bu dehşetin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde akşam saatlerinde kafeye gelen Fahrettin ve Kazım Karaca kardeşler, arkadaşlarıyla birlikte okey oynadıkları, Mevlüt Zengin'in ise her müşterisine olduğu gibi onlara da servis yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında olaydan hemen önce baba Seyhat Karaca kafeye gelerek çocuklarına kalkıp, gidelim dediği, çocukların kafeden çıkacağı sırada elinde çay tepsisi bulunan Mevlüt Zengin'e saldırdıkları, aralarında Mustafa Bahri'nin de olduğu müşteriler araya girerek baba ve oğullarını dışarıya çıkardıkları görülüyor.

Dışarıda baba Seyhat'ın belinde tabancasını çıkardığı, çıkan kargaşada Mustafa Bahri'yi başından vurulup, yere düştüğü, ardından yere düşen silahı alan Fahrettin'in de içeride birçok kişi varken bir kişiye nişan alıp ateş etmeyi sürdürdüğü görülüyor. Babanın yerde kanlar içerisinde yatan Mustafa Bahri'ye baktıktan sonra çocukları ile olay yerinden ayrılması da kameralara yansıdı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 108 tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği fişeği, boş şarjör, yivsiz at tüfeği de ele geçirildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


