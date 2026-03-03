Konya’da kafede çıkan kavgada öldürülmüştü: Mustafa Bahri’nin kafede öldürüldüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz 19 Ocak gecesi ilçeye bağlı Konya Caddesinde bulunan bir kafede meydana gelen olayda, Fahrettin Karaca (22) ve kardeşi Kazım (21) 2 yıl önce kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kafe çalışanı Mevlüt Zengin (22) ile kavga etmiş, daha sonra olay yerine silahla gelen babaları Seyhat Karaca (48) olaya dahil olmuş, çıkar kargaşada tarafları ayırmak isteyen müşteri Mustafa Bahri Cingöz başından vurularak hayatını kaybetmiş, Sinan Gümüşsoy (29) ise kafasını sıyıran mermi nedeniyle yaralanmıştı. Gözaltına alınan baba ve iki oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

BAHRİ'NİN ÖLÜMÜ KAMERADA

Kafede yaşanan bu dehşetin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde akşam saatlerinde kafeye gelen Fahrettin ve Kazım Karaca kardeşler, arkadaşlarıyla birlikte okey oynadıkları, Mevlüt Zengin'in ise her müşterisine olduğu gibi onlara da servis yaptığı görülüyor. Görüntülerin devamında olaydan hemen önce baba Seyhat Karaca kafeye gelerek çocuklarına kalkıp, gidelim dediği, çocukların kafeden çıkacağı sırada elinde çay tepsisi bulunan Mevlüt Zengin'e saldırdıkları, aralarında Mustafa Bahri'nin de olduğu müşteriler araya girerek baba ve oğullarını dışarıya çıkardıkları görülüyor.

Dışarıda baba Seyhat'ın belinde tabancasını çıkardığı, çıkan kargaşada Mustafa Bahri'yi başından vurulup, yere düştüğü, ardından yere düşen silahı alan Fahrettin'in de içeride birçok kişi varken bir kişiye nişan alıp ateş etmeyi sürdürdüğü görülüyor. Babanın yerde kanlar içerisinde yatan Mustafa Bahri'ye baktıktan sonra çocukları ile olay yerinden ayrılması da kameralara yansıdı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 108 tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği fişeği, boş şarjör, yivsiz at tüfeği de ele geçirildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



