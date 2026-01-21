Konya’da kafede silahlı dehşette yeni gelişme: 2 müşteri yaralanmıştı!

Bahri Cingöz

2 MÜŞTERİYE İSABET ETTİ

Kafeye gelen Seyhat Karaca, oğullarını dışarı çıkardı. Ancak taraflar burada da kavga etti. Bu sırada Fahrettin Karaca, tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, müşterilerden Sinan Gümüşsoy'un alnını sıyırıp, Bahri Cingöz'ün başına isabet etti. 2 kişi kanlar içinde kaldı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cingöz, Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bahri Cingöz'ün de hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.