Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yunak'ın Beşışıklı Mahallesi'nde Tekin A. yönetimindeki 34 BDP 237 plakalı kamyonet ile Kerim Gündağ'ın (41) kullandığı 42 AIY 672 plakalı otomobil çarpıştı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan sürücü Tekin A. ile kamyonette bulunan 4 kişi, ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.