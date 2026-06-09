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Giriş Tarihi: 9.06.2026 02:12

Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA
Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Yunak'ın Beşışıklı Mahallesi'nde Tekin A. yönetimindeki 34 BDP 237 plakalı kamyonet ile Kerim Gündağ'ın (41) kullandığı 42 AIY 672 plakalı otomobil çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü Tekin A. ile kamyonette bulunan 4 kişi, ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KONYA

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Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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