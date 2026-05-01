Haberler Yaşam Haberleri Konya'da korkutan kaza: Otomobil ile kamyonet birbirine girdi! 4 yaralı
Giriş Tarihi: 1.05.2026 15:43

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, Seydişehir - Beyşehir kara yolu Seydi Şifa Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. (38) idaresindeki kamyonet ile E.Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü E.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi E.Ö.Ş. (33) ve çocukları A.E.Ö. (9) ile N.Ö. (12) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KONYA #SEYDİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA