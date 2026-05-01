Konya’da korkutan kaza: Otomobil ile kamyonet birbirine girdi! 4 yaralı

Kaza, Seydişehir - Beyşehir kara yolu Seydi Şifa Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. (38) idaresindeki kamyonet ile E.Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü E.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi E.Ö.Ş. (33) ve çocukları A.E.Ö. (9) ile N.Ö. (12) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.