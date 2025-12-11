Haberler Yaşam Haberleri Konya'da korkutan olay: Şekerleme fabrikasında buhar kazanı patladı! 2 yaralı
Giriş Tarihi: 11.12.2025 12:23

Konya'da bir şekerleme fabrikasının buhar kazanında patlama yaşandı. Gaz sıkışması sonucu meydana geldiği öğrenilen patlamada 2 işçi yaralandı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

DHA Yaşam
Yürekleri ağza getiren olay, saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Büyükkalecik Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Ziyaeddin Akbulut Caddesi'ndeki bir şekerleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın buhar kazanında patlama oldu.

2 İŞÇİ YARALANDI

Hasara yol açan patlamada 2 işçi yaralandı. İhbarla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler Ahmet E. ve Seher D.'nin patlamayla birlikte yıkılan tavan ve duvar parçalarının vücutlarına isabet ettiği belirlendi. Sağlık durumu iyi olan 2 yaralı, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılıp, tedaviye alındı.

GAZ SIKIŞMASI SONUCU MEYDANA GELMİŞ

Patlamanın, yapılan ilk incelemeler sonucunda gaz sıkışmasından kaynaklandığı tespit edildi. İşçilerden panik atak geçiren Tuğba B.'ye de ambulansta müdahale edildi. Patlamanın ardından fabrikadan tahliye edilen diğer işçiler ise, evlerine gönderildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

