Konya’da korkutan olay: Şekerleme fabrikasında buhar kazanı patladı! 2 yaralı

Yürekleri ağza getiren olay, saat 10.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Büyükkalecik Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Ziyaeddin Akbulut Caddesi'ndeki bir şekerleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın buhar kazanında patlama oldu.
2 İŞÇİ YARALANDI
Hasara yol açan patlamada 2 işçi yaralandı. İhbarla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler Ahmet E. ve Seher D.'nin patlamayla birlikte yıkılan tavan ve duvar parçalarının vücutlarına isabet ettiği belirlendi. Sağlık durumu iyi olan 2 yaralı, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılıp, tedaviye alındı.