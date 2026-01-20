Konya’da kumar operasyonları: 78 kişiye 905 bin lira ceza uygulandı!

ŞÜPHELİLERE PARA CEZASI KESİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Selçuklu ilçesinde farklı bir adrese gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 15 kişinin kumar oynadığı belirlendi, kumarda kullanılan 61 bin 620 TL ile 100 dolara el konuldu. Kumar oynayan 15 şahsa 174 bin 60 TL idari para cezası uygulanırken, kumara yer ve imkan sağladığı tespit edilen H.N. isimli şüpheli gözaltına alındı.