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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Konya’da minibüs alt geçide uçtu

Konya’da minibüs alt geçide uçtu
KONYA'NIN Beyşehir ilçesinde seyir halindeki minibüsün alt geçide düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Hüyük kent merkezi yönüne seyir halinde olan İ.B. (41) yönetimindeki 01 AEN 169 plakalı Mercedes marka minibüs, yoldan çıkarak Yenidoğan alt geçidine düştü. Alt geçidin istinat duvarına çarpan minibüsün ön kısmı hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan, sıkıştığı yerden çıkarılan Cumali Gezici'nin (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazazedelerin toptancılık yaptığı ve Hüyük ilçesine çilek almaya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Konya’da minibüs alt geçide uçtu
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