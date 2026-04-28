Konya’da nokta operasyon! Kendilerini ‘galerici’ olarak tanıtan tefecilerin evinden servet çıktı

Giriş Tarihi: 28.04.2026 13:34

Konya’da kendilerini 'emlakçı' ve 'oto galerici' olarak tanıtan tefecilerin evinden dudak uçuklatan servet çıktı. Suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İşte nokta operasyonun detayları…

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'emlakçı' ve 'oto galerici' adı altında tefecilik yapan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında araştırma yapan Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından Özel Hareket ekibi eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

O EVDEN 30 MİLYON TL ÇIKTI

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ziynet eşyası ile 3 milyon TL, 665 euro, 422 adet senet. 5 çek, 384 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
