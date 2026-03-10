Haberler Yaşam Haberleri Konya’da otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 10.03.2026 18:24

Konya’da otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kaza, Seydişehir Antalya Kara yolu İncesu Köprüsü alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücü ile araçta yolcu bulunan K.E.E., F.Y.K. ve E.N.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisi Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

