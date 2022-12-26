Haberler Yaşam Haberleri Konya'da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 26.12.2022 23:00

Konya'da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir restoranda çıkan silahlı kavgada işyeri sahibi Selçuk Karcı ile Mustafa Tilkici (37) hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Hacı Mustafa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, iş yeri sahibi Selçuk Karcı ile müşteri Ertan Canpolat arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine taraflar silahlarını çıkartıp birbirlerine ateş açtı. Çatışmaya Selçuk Karcı'nın arkadaşı Mustafa Tilkici de dahil oldu.

Mustafa Tilkici

Olayda Karcı, Canpolat ve Tilkici vurularak yaralandı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertan Canpolat ise ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Selçuk Karcı

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA