Konya’da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Hacı Mustafa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda, iş yeri sahibi Selçuk Karcı ile müşteri Ertan Canpolat arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine taraflar silahlarını çıkartıp birbirlerine ateş açtı. Çatışmaya Selçuk Karcı'nın arkadaşı Mustafa Tilkici de dahil oldu.
Mustafa Tilkici
Olayda Karcı, Canpolat ve Tilkici vurularak yaralandı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertan Canpolat ise ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Selçuk Karcı