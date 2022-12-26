Konya’da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Mustafa Tilkici

Olayda Karcı, Canpolat ve Tilkici vurularak yaralandı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selçuk Karcı ve Mustafa Tilkici yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertan Canpolat ise ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Selçuk Karcı