Konya’da Şeb-i Arus bereketi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri bu yıl 'Huzur Vakti' temasıyla gerçekleştirilecek. 11 gün sürecek olan törenler boyunca birçok noktada çeşitli söyleşiler, paneller, sergi etkinlikleri yapılacak ve sema icra edilecek. Birçok ülkeden yabancı turistin de ilgi gösterdiği Vuslat törenlerine sayılı günler kala kentte hareketlilik başladı. TÜRSAB Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Seyit İbrahim Durmuş, özellikle hafta sonu otel doluluk oranlarının yüzde 80'lere ulaştığını söyledi. Şeb-i Arus'un şehre ekonomik olarak katkı sağladığını belirten Durmuş, "Bu yıl özellikle Amerika, Kanada, Almanya'dan gelecek misafirlerimiz var. Uzak Doğuluların yoğun katılımını bekliyoruz. Günübirlik gelen misafirlerimiz fazla" dedi.