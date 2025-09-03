Konya’da tadilat sırasında ortaya çıktı! Büyükannesinden kalan evde 1 tonluk...





"NORMAL BİR TARLA TAŞI SANDIM"

Tadilat sırasında evin arka bahçesini düzenlerken kepçeyle yapılan kazı sırasında taşın ortaya çıktığını anlatan Havva Aydanur Ertuğrul "Açıkçası, ilk başta normal bir tarla taşı sandım çünkü buralarda sıkça çıkıyor. Su tesisatı tadilatı için geldiğimde baktım ki üzerinde haç olan büyük bir mermer taş. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlarımıza 'bu nedir' diye sorduk. Onlar da hemen Müzeler Müdürlüğü'ne haber vermemizi söylediler. Telefonla aradık ve videoları gönderdik. Bizans dönemine ait bir mimari yapının parçası veya bir mezar taşı olabileceğini ve hızlıca, güvenli bir şekilde saklamamız gerektiğini belirttiler" dedi.

Müzeler Müdürlüğü yetkilileri teslim alana kadar taşın başında güvenliği için nöbet tutmaya başladıklarını aktaran Ertuğrul, bir süre sonra görevlilerin yerleşim merkezine gelerek Beyşehir Belediyesi organizesi ve mahalle sakinlerinin de taşınmasına yardımcı olması ile tarihi taşı Müzeler Müdürlüğüne verdiklerini kaydetti.