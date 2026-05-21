Konya’da tartıştığı çocuğu başından tabanca ile vurarak ağır yaraladı

Konya'daki olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak'ta meydana geldi. Cebrail D. ile B.Z. arasında sokakta belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Cebrail D., tabancayla ateş ederek B.Z.'yi başından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kanlar içinde yere yığılan B.Z., yakınları tarafından araçla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan B.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Cebrail D. de kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör