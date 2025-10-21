Konya’da Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı!

Kaza, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. yönetimindeki 42 AEP 345 plakalı tır ile Y.Ç.'nin idaresindeki 42 JL 442 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

YARALILAR ARACA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü Y.Ç. ile yanındaki yolcu Z.B.D. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAZEDELER TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.