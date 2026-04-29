Konya'da uyuşturucu operasyonu: 55 gözaltı
Giriş Tarihi: 29.04.2026 14:06

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı. Uzun süreli takibin ardından, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

DHA
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzun süredir sürdürülen fiziki ve teknik takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 55 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Operasyonda, uyuşturucu ticaretine yönelik önemli miktarda maddeye el konuldu. Ele geçirilen maddelerin tür ve miktarına ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, operasyonun Ereğli'de son dönemde gerçekleştirilen en geniş kapsamlı narkotik baskınlarından biri olduğunu belirtilirken, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi. Ayrıca elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KONYA

