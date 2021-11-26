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Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:47 Son Güncelleme: 26.11.2021 15:55

Konya'da veli kavgası! Liseli kızların tartışmasına aileler de karıştı! İşte o anlar...

DHA
Konya’da veli kavgası! Liseli kızların tartışmasına aileler de karıştı! İşte o anlar...

Konya'da ortalık savaş alanına döndü. Lisede kavga eden 2 kız öğrencinin konuşmak için okula gelen velileri arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri velilere müdehale etti. Savaş meydanlarını aratmayan olay cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...

Selçuklu ilçesindeki Konevi Anadolu Lisesi'nde dün 2 kız öğrenci kavga etti.

Bunun üzerine öğrencilerin velileri konuşmak için okula geldi. Ancak veliler arasında tartışma çıkınca, öğretmenler araya girip polis çağırdı.

İfadesinin alınması için polis merkezine götürülmek istenen velilerden birine, okul önünde bekleyen diğer öğrencinin velisi ile yakınları saldırmak istedi.

Polis müdahale edip durumu engelledi. Yaşanan arbede, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Olaya karışan 5 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Konya'da lisede kavga | Video

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Konya'da veli kavgası! Liseli kızların tartışmasına aileler de karıştı! İşte o anlar...
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