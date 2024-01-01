Konya’da yılın ilk bebeği Amine oldu

22 yıllık evli ev hanımı Kezban (39) ve bilgi işlem görevlisi Halil Uyanık çiftinin 3'üncü bebekleri Amine, Konya'da bu yılın ilk bebeği olarak kayıtlara geçti. Normal doğumla 3 kilo 750 gram ağırlığında saat 00.01'de dünyaya merhaba diyen küçük Amine'nin ilk ziyaretçisi Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç oldu. Vali Özkan aileye hayırlı olsun dileğinde bulunarak hediye takdim etti.