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Giriş Tarihi: 1.1.2024 01:07 Son Güncelleme: 1.1.2024 03:59

Konya’da yılın ilk bebeği Amine oldu

Konya’da yeni yılın ilk bebeği Uyanık ailesinin kızları Amine oldu. 00.01’de dünyaya gözlerini açan küçük Amine’nin annesi Kezban Uyanık, “Çok mutlu olduk. Vatana, millete hayırlı bir evlat olmasını diliyoruz” dedi.

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Konya’da yılın ilk bebeği Amine oldu

22 yıllık evli ev hanımı Kezban (39) ve bilgi işlem görevlisi Halil Uyanık çiftinin 3'üncü bebekleri Amine, Konya'da bu yılın ilk bebeği olarak kayıtlara geçti. Normal doğumla 3 kilo 750 gram ağırlığında saat 00.01'de dünyaya merhaba diyen küçük Amine'nin ilk ziyaretçisi Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç oldu. Vali Özkan aileye hayırlı olsun dileğinde bulunarak hediye takdim etti.

Anne Kezban Uyanık, "Çok mutlu olduk. Vatana, millete hayırlı bir evlat olmasını diliyoruz" dedi.

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Konya’da yılın ilk bebeği Amine oldu
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