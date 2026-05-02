Konya’da zehir tacirlerine operasyon! Evlerden adeta cephanelik çıktı: 55 gözaltı 32 tutuklama!

GÖZALTINA ALINAN 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 bin 234 adet sentetik hap, 318 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 205 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından, 1'i savcılıktan serbest kaldı.

