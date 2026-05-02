Haberler Yaşam Haberleri Konya'da zehir tacirlerine operasyon! Evlerden adeta cephanelik çıktı: 55 gözaltı 32 tutuklama!
Giriş Tarihi: 2.05.2026 12:26

Konya'nın Ereğli ilçesinde 640 personel ve dron desteğiyle gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunda, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına baskın düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA Yaşam
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli'de kimlikleri belirlenen 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Nisan'da operasyon düzenledi. 120 ekip ve 640 personelin katıldığı, dron destekli eş zamanlı baskınlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 bin 234 adet sentetik hap, 318 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ve 205 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerden 20'si emniyetteki ifadelerinin ardından, 1'i savcılıktan serbest kaldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KONYA

