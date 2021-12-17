Konya’daki cinayette ilginç detay: Öldürmeden önce bakın ne yapmış!

Gözaltına alınan Sefa G., suçunu itiraf etti. Cinayetten önce kahvehanede oyun oynadıklarını belirten Sefa G.'nin, ''Mehmet Ali Güçlü arkadaşım olur. Benim, ondan alacağım vardı. Onu konuşmak için buluştuk. Bir kahvehaneye gidip oyun oynadık, çay içtik. Sonra Dokuzun Beli mevkisine gidip içki içtik. Orada alacağımı istedim. Aramızda tartışma çıktı ve kavga ettik. Daha sonra tabancayı çıkarıp ateş ettim. Benden şüphelenmemeleri için de olay yerine gittiğimiz otomobili, Güçlü'nün eniştesinin evine park edip oradan ayrıldım'' dediği belirtildi.



Sefa G.'nin ifadesinde ayrıca, ''Kiraladığım otomobille olay yerine geldim. Mehmet Ali'nin ölüp, ölmediğini kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca, Bosna Hersek Mahallesi'ndeki başka bir arkadaşımın evine gittim. Aradan zaman geçtikten sonra benim öldürdüğümü bilen var mı, diye ortak arkadaşlarımızı arayıp, Mehmet Ali'nin öldüğünü duyduğumu belirterek kimin öldürdüğünü sordum. Kimse de bir şey bilmiyordu. Evde saklanmaya devam ettim'' ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Sefa G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.