Konya’dan Gazze’ye gönül sofrası

Gazzeliler, ramazanda da unutulmadı. Konya'da 8 yıl önce kurulan Şemsi Mevlana Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Gazze'de kurduğu aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekler, çadırlarda yaşayan 1500 kişiye ulaştırılıyor. Yıkılan binaların arasında kurulan çadırlarda, yaşayan Gazzelilere her gün sıcak yemek dağıtılıyor. Derneğin kurucu başkanı Enver Akın, "İlk günden beri Gazzeli kardeşlerimizin yanındaydık, ramazanda da yanındayız. Biz istediğimizi yerken onları aç bırakamazdık. Onlar soğuk havalarda çadırlarda kalırken biz sıcacık evlerimizde kalıyoruz. Onlar tüm dünyaya her şeye rağmen bir halkın nasıl dimdik ayakta kalabildiğini gösterdi. Biz de onlara kardeşliğimizi göstermeye çalışıyoruz. Yüzlerinde bir gülücük olabiliyorsak ne mutlu bize. Her zaman onların yanında olacağız" dedi.

