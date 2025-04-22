Konya’dan İtalya’ya uzanan başarı hikayesi

50 bin nüfuslu Ilgın ilçesinde bulunan Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan VEGA takımı, hastalıklı tahıl ürünlerini tespit ederek ilaçlayan, böylece ürün kaybını önleyen 'Yapay Zeka destekli tarımsal insansız kara aracı projesi' ile büyük bir başarıya imza attı. Proje danışmanı Melek İltar Çin ve öğrencileri Beytullah Demir, Faruk Keskin ve Elizan Kızılay, projeleriyle İzmir'de düzenlenen 26 kategoride 100'den fazla okulun yarıştığı Fibonacci Uluslararası Robot Yarışması'nda Ege Bölge şampiyonu olmayı başardı.
TÜRK BAYRAĞINI EN TEPEDE DALGALANDIRMAK İSTİYORLAR
Ardından Antalya'da düzenlenen 17 farklı ülkeden okulun katıldığı Fibonacci EuroAsya Robot Olimpiyatlarına katılan VEGA takımı burada da birinci olarak, İtalya'da gerçekleştirilecek Dünya Robot Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Dünya çapında birçok ülkenin finalist takımlarını ağırlayacak olan İtalya'daki şampiyona, teknoloji ve yapay zeka alanında gençlerin yarıştığı en prestijli organizasyonlardan biri olarak biliniyor. VEGA Takımı, burada da Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ilgın Ticaret Borsası Başkanı Hacı Ahmet Koç, gençlerin başarısı ile gurur duyduklarını söyledi. Koç, "Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisemizin VEGA Takımı'nın göstermiş olduğu başarı göğsümüzü kabarttı. Bu başarı yalnızca okulumuzun değil, Ilgın'ın ve ülkemizin gençliğinin bilim ve teknolojiye olan inancının da en somut göstergesidir. İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda da aynı azim ve başarıyla ülkemizi temsil edeceklerine inancımız tamdır" dedi.