Konya’dan İtalya’ya uzanan başarı hikayesi



TÜRK BAYRAĞINI EN TEPEDE DALGALANDIRMAK İSTİYORLAR

Ardından Antalya'da düzenlenen 17 farklı ülkeden okulun katıldığı Fibonacci EuroAsya Robot Olimpiyatlarına katılan VEGA takımı burada da birinci olarak, İtalya'da gerçekleştirilecek Dünya Robot Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Dünya çapında birçok ülkenin finalist takımlarını ağırlayacak olan İtalya'daki şampiyona, teknoloji ve yapay zeka alanında gençlerin yarıştığı en prestijli organizasyonlardan biri olarak biliniyor. VEGA Takımı, burada da Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.