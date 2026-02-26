Konyalı imam hayır çarşısıyla örnek oldu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Konya'da Selim Sultan Tekke Camii İmamı Cemal Özkan (46), 2020'de pandemi döneminde başlattığı "Hayır Çarşısı Marketi"ni bu yıl 7'nci kez açtı. Ramazan aylarında hayırseverlerin desteğiyle kurulan çarşı, yaklaşık 400 ailenin gıda ve temizlik ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. "Çorbada senin de tuzun olsun" sloganıyla yürütülen çalışmada bakliyat, süt ürünleri, temizlik malzemeleri ve bu yıl ayakkabı da yer alıyor. Özkan, ihtiyaç halinde nakdi destek sağladıklarını ve zimem defteri geleneğini yaşatıyor.