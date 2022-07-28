Konyaspor Bate Borisov maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi eleme maçı Konyaspor BATE Borisov maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde bu akşam Konyaspor ile Bate Borisov karşı karşıya gelecek. İlk maçtan aldığı 3-0'lık net galibiyet ile Konyaspor sahaya avantajlı çıkıyor. Futbolseverler Konyaspor BATE Borisov maçı hangi kanalda sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Geçen seneki beklenmedik başarının devamı Konyaspor taraftarları tarafından bekleniyor. Peki, Konyaspor BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!