Haberler Yaşam Haberleri Konyaspor Bate Borisov maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi eleme maçı Konyaspor BATE Borisov maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 28.7.2022 13:47 Son Güncelleme: 28.7.2022 13:47

Konyaspor Bate Borisov maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi eleme maçı Konyaspor BATE Borisov maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak?

Konyaspor Bate Borisov ile Avrupa Arenası için mücadelesine devam ediyor. Yeşil Beyazlı takım, ilk maçta deplasmanda Bate Borisov’u 3-0’lık net bir skorla mağlup etmişti. Konyaspor bu maçta başarılı sonuç alırsa adını üst tura yazdıracak. Vatandaşlar da Konyaspor Bate Borisov maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Konyaspor Bate Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Konyaspor Bate Borisov maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi eleme maçı Konyaspor BATE Borisov maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde bu akşam Konyaspor ile Bate Borisov karşı karşıya gelecek. İlk maçtan aldığı 3-0'lık net galibiyet ile Konyaspor sahaya avantajlı çıkıyor. Futbolseverler Konyaspor BATE Borisov maçı hangi kanalda sorusunu sürekli olarak yöneltiyor. Geçen seneki beklenmedik başarının devamı Konyaspor taraftarları tarafından bekleniyor. Peki, Konyaspor BATE Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

KONYASPOR BATE BORISOV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Konyaspor, Bate Borisov ile 28 Temmuz Perşembe (bu akşam) saat 21.00'da karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR BATE BORISOV MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Bate Borisov maçı bu akşam A Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

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Konyaspor Bate Borisov maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi eleme maçı Konyaspor BATE Borisov maçı hangi kanalda, ne zaman oynanacak?
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