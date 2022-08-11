Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda? Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, deplasmanda aldığı beraberlik sonrası evinde galibiyet bulmayı bekliyor. Yeşil beyazlılar Vaduz etabını geçerse play-off turuna başlayacak. Peki, Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler…