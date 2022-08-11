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Giriş Tarihi: 11.8.2022 09:55

Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda? Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kapsamında Vaduz ile deplasmanda karşılaşan Konyaspor şimdi Lihtenştaynlı takımı evinde ağırlayacak. 1-1 beraberlik yakalayan yeşil beyazlılar turu atlamayı hedefliyor. Taraflarlar “Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda” sorusuna yanıt aramaya başladı. Maç canlı izle kanalı ile takip edilecek. Peki, Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmadan bilgiler…

Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda? Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE

Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, deplasmanda aldığı beraberlik sonrası evinde galibiyet bulmayı bekliyor. Yeşil beyazlılar Vaduz etabını geçerse play-off turuna başlayacak. Peki, Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler…

KONYASPOR VADUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 11 Ağustos 2022 (bugün)

Saat: 20.00

Yer: Konya Büyükşehir Stadyumu

Hakem: Guillermo Cuadra Fernandez

HANGİ KANALDA?

Heyecanlı karşılaşma Konyaspor Vaduz A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

KONYASPOR VADUZ MAÇI A SPOR CANLI İZLE

NEFTÇİ – RAPID WIEN MAÇ SONUCU RAKİBİ BELİRLEYECEK!

Konyaspor, 3. Eleme turunu geçmeleri halinde Azerbaycan takımı Neftçi ile Avusturya takımı Rapid Wien karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Karşılaşma bugün saat 21.30'da oynanacak. İlk maç 2-1 skorla Neftçi'nin olmuştu.

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Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda? Konyaspor Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI İZLE
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