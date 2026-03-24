Haberler Yaşam Haberleri Konya’ya şehit ateşi düştü
Giriş Tarihi: 24.03.2026 21:54

TOLGA YANIK
  • ABONE OL

Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in (26) şehit oldu. Şehidin acı haberi Konya'daki ailesine ulaştı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'den acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, kahraman askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Konyalı olan Selman Akarsel'in acı haberi merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin yarın Askeri Şehitliğinde toprağa verileceği belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz