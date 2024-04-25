Kopan kulağı martı kaptı! Mahkeme 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı

İlginç olay 29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi'nde yaşandı. İddiaya göre Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Çelik ile Seyrek arasında tartışma çıktı. Saldırgan, Çelik'in sol kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Eyüp Çelik'e "basit yaralama", Alpaslan Seyrek'e "yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama" suçundan dava açıldı.
SAVCI İKİ SANIĞA DA CEZA İSTEDİ
Adalar Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'in kız arkadaşıyla tartışması nedeniyle durumu gören Eyüp Çelik'in müdahale ederek "beni kız arkadaşıyla karıştırma" diyerek ittiğini, tarafların kavga ederek yere düştüklerini ve Seyrek'in Çelik'in kulağını ısırdığını belirtti. İki sanığın da cezalandırılmasını talep etti.
"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"
Sanıklardan Eyüp Çelik, kulağını koparan sanığın kız arkadaşı ile alelade bir tartışma yaşamadığını belirterek, "Sanığın saldırmış olduğu kız, 'kurtar' diye bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsaydı müdahil olmazdım. Olay anında gözümü hastanede açtım. Sanığın bana şiddet uygulamasını olay yerinde bulunan kadınlar engellemiş" dedi.
MAHKEMEDEN SALDIRGANA CEZA, SALDIRI ÖNLEYENE BERAAT
Mahkeme kulak ısıran sanık Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'in "yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapsine karar verdi. Eyüp Çelik'in eylemini 'meşru müdafaa' olarak değerlendiren mahkeme, "kasten yaralama" suçundan beraatına hükmetti.
"ŞİDDETE MÜDAHALE ETTİM KULAĞIMI KOPARDI"
Karar sonrasında açıklama yapan Eyüp Çelik, kadın şiddetine karşı çıktığını belirterek, "Verdiğim hukuk mücadelesinin bugün sonuna geldik. Kız arkadaşını canice dövüyordu. Şiddeti önledik. Ben müdahale ettim kulağımı ısırıp, kopardı. Bir kadının darp edildiğini görsem yine müdahale ederim" dedi.
"KADINLARI KURTARMAK İÇİN ÖRNEK KARAR"
Çelik'in avukatı Hilal Gültepe Öztürk 7 yıl süren davanın sonuçlandığını ifade ederek, "Eyüp Çelik'in yaptığı müdahale nedeniyle beraatına karar verildi. Kadına şiddet uygulayan erkek arkadaşın, Çelik'e yönelik yaralaması nedeniyle hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu bütün kadınlar için hem örnek bir olay hem de bu kadınların hayatlarını kurtarmak maksadıyla erkeklerin yaptığı müdahalelerin cezasızlıkla neticelenmesi örnek bir karar oldu" diye konuştu.