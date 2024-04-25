Kopan kulağı martı kaptı! Mahkeme 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı

MAHKEMEDEN SALDIRGANA CEZA, SALDIRI ÖNLEYENE BERAAT

Mahkeme kulak ısıran sanık Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'in "yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapsine karar verdi. Eyüp Çelik'in eylemini 'meşru müdafaa' olarak değerlendiren mahkeme, "kasten yaralama" suçundan beraatına hükmetti.

"ŞİDDETE MÜDAHALE ETTİM KULAĞIMI KOPARDI"

Karar sonrasında açıklama yapan Eyüp Çelik, kadın şiddetine karşı çıktığını belirterek, "Verdiğim hukuk mücadelesinin bugün sonuna geldik. Kız arkadaşını canice dövüyordu. Şiddeti önledik. Ben müdahale ettim kulağımı ısırıp, kopardı. Bir kadının darp edildiğini görsem yine müdahale ederim" dedi.

"KADINLARI KURTARMAK İÇİN ÖRNEK KARAR"

Çelik'in avukatı Hilal Gültepe Öztürk 7 yıl süren davanın sonuçlandığını ifade ederek, "Eyüp Çelik'in yaptığı müdahale nedeniyle beraatına karar verildi. Kadına şiddet uygulayan erkek arkadaşın, Çelik'e yönelik yaralaması nedeniyle hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu bütün kadınlar için hem örnek bir olay hem de bu kadınların hayatlarını kurtarmak maksadıyla erkeklerin yaptığı müdahalelerin cezasızlıkla neticelenmesi örnek bir karar oldu" diye konuştu.