Köpeğe bıçakla saldırmıştı! Ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde M.A.K. (46), mahallede bir köpeği bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A.K., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yapılan incelemelerde şüphelinin bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü ve ilaçlarını düzenli kullanmadığı belirlendi.

MAHKEMEDEN HASTANE KARARI

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen M.A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından değerlendirmeye alındı. Mahkeme, şüphelinin Manisa'daki Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.