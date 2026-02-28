Haberler Yaşam Haberleri Köpeğe bıçakla saldırmıştı! Ruh sağlığı hastanesine sevk edildi
Giriş Tarihi: 28.02.2026 17:11

Köpeğe bıçakla saldırmıştı! Ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

Fethiye’de bir köpeği bıçaklayarak öldüren 46 yaşındaki şüpheli M.A.K., mahkeme kararıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Şüphelinin şizofreni tedavisi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı tespit edildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde M.A.K. (46), mahallede bir köpeği bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A.K., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yapılan incelemelerde şüphelinin bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü ve ilaçlarını düzenli kullanmadığı belirlendi.

MAHKEMEDEN HASTANE KARARI

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen M.A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından değerlendirmeye alındı. Mahkeme, şüphelinin Manisa'daki Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz