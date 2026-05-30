Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı! Anne ve bebeği yaralandı

Kaza, 2000 Evler Mahallesi ile Sulusaray Kasabası bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre A.A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yapılan ani manevra sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki şarampole düşerek durabildi.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan anne ve 6 aylık kızı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör