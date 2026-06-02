Haberler Yaşam Haberleri Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü takla attı
Giriş Tarihi: 2.06.2026 14:50

İstanbul Şişli’de alkollü olduğu öğrenilen sürücü, aniden yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda aracıyla takla attı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan İ.Ö., 194 promil alkollü çıktı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kaza, Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Otomobili ile seyir halinde olan İ.O., bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İ. O.'yü sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 194 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

