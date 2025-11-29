Köpeği araçla sürükleyerek öldürmüştü: O vicdansız tutuklandı!

Muğla'nın Milas ilçesi Kafaca Mahallesi'nde bir köpeğin kamyonetin arkasına bağlı halde sürüklenmesi büyük infiale neden olmuştu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olay kısa sürede gündeme taşındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından hızla soruşturma başlatıldı. köpeğin sahibi T.G. (50) ile M.Y. (33), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan iki kişi, bugün Milas Adliyesi'ne sevk edildi. T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

