Köpek Havlaması Nasıl Durdurulur? Gece Sürekli Havlayan Köpek Nasıl Susturulur?

Duygusal ve fiziksel ihtiyaçları karşılanmadığı zaman huysuzlanan köpekler, sahiplerine havlayarak isyan ederler. Sinirlendiklerinde, oyun oynamak istediklerinde ve acıktıklarında havlamaya başlarlar. Ayrıca yalnız kaldıklarında ve tehlikede hissettiklerinde de bunu yaparlar. Bu, insanlar ile iletişime geçebilmelerinin tek yoludur. Bu nedenle, köpek havlaması nasıl durdurulur ve gece sürekli havlayan köpek nasıl susturulur mutlaka araştırılmalıdır.

Köpek Havlaması Nasıl Durdurulur?

Köpeklerin havlamasının birden fazla nedeni bulunur ve bunlardan bazıları fiziksel iken bazıları ise psikolojiktir. Yalnız kaldıklarında, korktuklarında, kendilerini veya sahiplerini tehlikede hissettiklerinde ve istediklerini elde etmek için uzun süre boyunca havlayabilirler.

Köpekleri susturmak için azarlamak ve hatta şiddet uygulamak son derece yanlıştır. Bu, onların sahiplerine duydukları güveni kaybetmelerine neden olabilir. Bunun için köpeklere, "sessiz ol" komutunu öğretmek gerekir. Zeki canlılar oldukları için kavrama kabiliyetleri son derece gelişmiştir ve öğrenmekte zorluk çekmeyeceklerdir.

Öte yandan köpekler, alışık olmadıkları seslere karşı duyarlıdırlar ve tepkilerini havlayarak gösterirler. Eğer kalabalık ve gürültülü bir ortamda yaşanıyor ise buna alışabilmeleri için sık sık yüksek sese maruz bırakılmalıdırlar. Zamanla normal olduğunu anlayacak ve tepki göstermemeye başlayacaklardır.

Eğer köpekler camdan gördükleri insanlara havlıyorlarsa perdeler çekilmelidir. Böylece kendilerini güvende hissettikleri bir ortam sağlanır.

Yemek vakitlerinde havlamaları oldukça doğaldır ve mamaları verildiğinde kendiliğinden susacaklardır. Ancak her havladıklarında mama vermek, onları ödüllendirmek olur ve bunu bir alışkanlık haline getirmeleri mümkündür. Bu yüzden, bu noktaya dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

Köpeklere, oynayacakları ve rahatlıkla hareket edebilecekleri bir ortam hazırlanmalıdır. Çünkü canları sıkıldıkça huysuzlanmaları ve havlamaları mümkündür.

Köpeğin Gece Havlaması Nasıl Engellenir?

Gece havlayan köpekler, hem sahipleri hem de çevrede yaşayan insanlar için rahatsız edici olabilir. Bunun önüne geçmek için yatmadan önce köpeğin huzursuz olmasına yol açan tüm etkenler ortadan kaldırılmalıdır. Yukarıda bahsi geçen adımları uygulamak ise bu açıdan yararlı olabilir. Köpek, uzun bir zamandır geceleri havlıyor ise bu alışkanlığı bıraktırmak biraz zor olabilir. Bunun için sabırlı olunmalıdır ve eğer bir çözüm bulunamıyor ise uzman bir veterinerden yardım almakta fayda vardır.