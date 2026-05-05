Köpek yüzünden komşularını katlettiler: Korkunç görüntüler sonrası tutuklandı!

24 Nisan tarihinde Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Oltan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tansel Gökmen'in (57) köpeği, komşuları N.K. ile oğlu E.K.'nin sahibi olduğu iki köpeğe saldırmıştı. Duruma öfkelenen baba ile oğlu, Gökmen'i demir çubukla darbetmiş, başına aldığı darbeler sonucu kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Tansel Gökmen, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba N.K. tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüphelilerden E.K. tutuklanmış, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Tansel Gökmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinin ardından yeniden gözaltına alınan şüpheli N.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

