Köpek maması üreten fabrikada korkunç olay! Bir işçi hayatını kaybetti

EKİPLER FABRİKADAKİ İŞÇİLERİ TAHLİYE ETMİŞTİ

Olay yerine gelen ekipler fabrika içerisinde yoğun gazın olduğunu belirlemiş ve fabrika içerisinde bulunan yaklaşık 30 işçiyi açık alana tahliye etmişti. Olay günü, hidrojen sülfür gazı sızıntısı olduğu değerlendirilen fabrikaya AFAD görevlisi koruyucu kıyafet ve maskesini takarak fabrikaya girerek fabrikanın giriş çıkış kapılarını havalandırmak için açtı. Ayrıca, gazı tahliye etmek için fan da yerleştirdi. İçerideki hidrojen sülfür gazı fanlarla tahliye edilmesi sağlandı. Tahliye edilen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken Emin Karanfil'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.

DURUMU AĞIR OLAN İŞÇİ 3 GÜN SONRA YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

23 Şubat günü yaşanan olayda hidrojen sülfür gazından etkilenen 37 yaşındaki Emin Karanfil kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ancak, tedavi süreci devam ederken talihsiz işçi doktorlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşam savaşını kaybetti.