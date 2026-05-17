Köpek tasmalı vahşette flaş gelişme: Cinayeti itiraf etti!

Maltepe'de yaşayan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami, 11 Nisan'da kayboldu. Maghami'den haber alamayan yakınlarının 12 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatıldı.Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında Maghami'nin dairesinde inceleme yaptı. Dairede herhangi bir olumsuzluk görmeyen ekipler, apartmanın mesajlaşma uygulamasındaki grubuna Maghami'nin telefon numarasından genellikle sesli mesaj atıldığını, ancak 18 Nisan'da ise 'Tatildeyim' mesajı yazıldığını fark etti. Mesajı şüpheli bulan polis, Maghami'nin son görüştüğü kişinin Erkan B. (49) olduğunu belirledi. Ekipler, çalışmaların devamında Esenyurt'ta yaşayan Erkan B.'nin Maghami ile ilişkisi olduğunu ve 14 Nisan'da evinden alarak Büyükçekmece'de bir restorana gidip birlikte yemek yediklerini tespit etti.