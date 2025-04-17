Köpekler tarafından vahşice katledilen Tunahan'ın babası konuştu: "Bir insan olarak dayanabilirlerse..."

Yılmaz, Kafkas Mahallesi'nde 7 Aralık 2023'te yaşanan olayla ilgili Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Valiliği'ne Ankara 8. İdare Mahkemesinde açtıkları 10 milyon liralık manevi tazminat davasına ilişkin açıklamada bulundu. Oğlunun, boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz hayvanın saldırısı sonucu ağır yaralandığını hatırlatan Yılmaz, oğlunun tedavisinin 10 yıl süreceğini söyledi. Tunahan'ın hiç kimseye muhtaç kalmadan yaşamasının tek istekleri olduğunu dile getiren Yılmaz, oğlunun gelecek dönemde de bir dizi ameliyat geçireceğini kaydetti."Dava sürecinde Büyükşehir Belediyemiz, 'biz fakirleşiriz, Tunahan zenginleşir' diye bir açıklama yapmış avukatıma. Açıklama bizi çok üzdü. Bu açıklamayı yapan kişi gelsin, sadece bir gün Tunahan'ın pansumanını yaparken nasıl acılar çektiğini, nasıl ağladığını, nasıl gözlerinin şiştiğini görsün. 454 gündür bu çocuk acı çekiyor. Ameliyatına 3 ay süre verildi. Sadece pansumanı yapılırken bir gün dursunlar, bir insan olarak dayanabilirlerse, ben davamı geri çekeceğim."Tunahan'ın sağlık durumunun iyi olmadığını ve psikolojisinin çok bozulduğunu anlatan Yılmaz, belediyelerin, sahipsiz köpek sorununu çözmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, oğlunun kaslarında sorun olduğunu, bacaklarının ağrıdığını, lavaboya dahi gidemediğini belirterek, "Ailecek iyi değiliz. Tunahan'ın olayından sonra yediğimizden tat alamıyoruz. Biz fakirliğe zaten alışığız. Bir ekmeğe muhtaç olsaydık da bu olayları yaşamasaydık." dedi.ABB'nin dava dosyasına sunduğu 26 Mart tarihli savunma dilekçesinde, belediyenin, sokak hayvanlarına yönelik "kısırlaştırma çalışmaları" ve "hayvan bakımevleri" gibi faaliyetlerine yer verildi. Tunahan Yılmaz'a yönelik saldırıyla ilgili yapılan incelemede, söz konusu tarihten önce olayın yaşandığı bölgede tutanaklara geçen herhangi bir saldırı vakasının yaşanmadığı aktarılan dilekçede, şunlar kaydedildi:"Ekiplerimizce yapılan rutin tarama ve denetlemelerde olay öncesine isabet eden aşırı popülasyon oluşmasına yönelik hiçbir tespitimiz bulunmadığı gibi bölgede yaşayan vatandaşlardan da (okul müdürü, mahalle muhtarı ve aileden) sahipsiz sokak hayvanları artışı-saldırısı hakkında Büyükşehir Belediyemizin Başkent153 İhbar Hattına veya CİMER üzerinden herhangi bir şikayet ve talep gelmediği göz önüne alındığında, olayın yaşandığı bölgede sokak hayvanları rehabilitasyonu hususunda belediyemizin herhangi bir hizmet kusuru veya görev ihmali bulunmadığı hususu açıktır."Dilekçede, "Olayda müvekkil idarenin kusurunun olmadığına ilişkin itirazlarımızı tekrarlamakla birlikte olayın meydana geliş şekli, tarafların sosyo-ekonomik durumları, paranın satın alma gücü dikkate alındığında, davacı tarafından talep edilen manevi tazminat miktarı fahiştir. Manevi tazminat miktarlarının davacıda zenginleşmeye, davalıda ise fakirleşmeye neden olmaması gerektiği yerleşik Yargıtay içtihadıdır. Aksi yöndeki itirazların reddi gerekir." ifadeleri kullanıldı.