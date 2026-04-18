Köpeklere ‘gençlik iksiri’

KÖPEKLERİN ömrüne en az bir sağlıklı yıl daha eklemeyi hedefleyen yeni ilaç projesi, modern tıbbın sınırlarını zorluyor. San Francisco merkezli bir girişim, köpeklerin sadece daha uzun yaşamasını değil, bu süreyi daha enerjik geçirmesini sağlayacak bir formül üzerinde çalışıyor. Günlük çiğnenebilir bir tablet formunda sunulan bu ilaç, yaşlanmanın getirdiği fiziksel ve zihinsel yıkımı hücresel seviyede yavaşlatmayı vaat ediyor. Araştırmada, 48 köpeğin üç ay kullandığı ilaç ile ilgili herhangi bir olumsuz etkiye rastlanmadığı rapor edildi. İlaç için süreç tamamlanırsa, dünya tarihinde ilk kez bir türün yaşam süresini uzatmak için tasarlanmış ilaç resmen eczanelerdeki yerini alacak. Bu gelişmenin insan ömrünü uzatacak benzer tedaviler için de referans olabileceği değerlendiriliyor.

